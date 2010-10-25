Главу московской управы Константина Фатина будут судить

Официальный представитель СКП России Владимир Маркин заявил, что завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению главы управы района «Чертаново Северное» Москвы Константина Фатина в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, 34-летний Константин Фатин настойчиво склонял гендиректора коммерческой организации к проведению ремонта дома его тещи в подмосковных Химках. В случае отказа подозреваемый угрожал предпринимателю прекратить выплаты по госконтракту, заключенному между управой и организацией. В результате, по словам господина Маркина, потерпевший был вынужден согласиться с требованиями Константина Фатина и провести ремонт на дачном участке, потратив на это в период с февраля по декабрь 2008 года личные деньги в размере более 1,4 млн руб.

Уголовное дело в отношении чиновника вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, передает РИА Новости.