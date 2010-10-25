Грабители отняли в Москве у гражданина Индии деньги, телефоны и внедорожник
25 октября 2010, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Грабители совершили на Ленинском проспекте в Москве налет на коммерсанта из Индии. Ранив иностранца ножом, злоумышленники забрали у него деньги, телефоны, документы и внедорожник.
Гражданин Индии смог сам позвонить на пульт "02", уже через несколько минут после заявления его машину нашли брошенной, но без денег и телефонов.
Как стало известно, пострадавший с ножевым ранением был госпитализирован и оперативно прооперирован.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".