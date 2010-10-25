Житель Самары ранен шампуром в московском кафе

В ночь на 24 октября в кафе на 19 км Московской кольцевой автодороги произошла потасовка, в результате которой посетитель кафе на юге Москвы ранил в ссоре шампуром своего оппонента.

"Выехавшие на место происшествия милиционеры установили, что двое посетителей кафе, один из которых житель Самары, а второй - Волгограда, поссорились, между ними завязалась потасовка, в ходе которой уроженец Волгограда ударил в грудь шампуром своего оппонента", - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в понедельник.

Оперативники задержали 49-летнего частного предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).