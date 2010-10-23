Милиционер задержан в Москве при получении взятки в 20 тысяч долларов от предпринимателя, которому обещал свое покровительство и не проводить проверки его предприятия.

"Милиционер был задержан на улице Раменки в четверг при получении крупной суммы денег от предпринимателя. В отношении милиционера возбуждено уголовное дело", - рассказал РИА Новости 23 октября источник в силовых структурах.



