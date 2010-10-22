В сгоревшей квартире на улице Марины Расковой в Москве обнаружено тело женщины

При разборе завалов в сгоревшей квартире на улице Марины Расковой в Москве обнаружено тело молодой москвички. На месте происшествия работает следственная группа.

Как передает СИТИ-FM, тело убитой было упаковано в коробку и завернуто в ковер. Эксперты установили, что женщину зарезали, тело спрятали, затем квартиру подожгли. Как стало известно, хозяин квартиры в доме 13 на улице Марины Расковой объявлен в розыск, а в погибшей соседи опознали его гражданскую жену.

По словам свидетелей, у 27-летнего москвича неоднократно видели пистолет.