В Москве изнасилована сотрудница Росстата

На северо-востоке Москвы 20 октября неизвестный изнасиловал женщину, ведущего специалиста Федеральной службы государственной статистики. Возбуждено уголовное дело.

"В дежурную часть обратилась 24-летняя женщина. Она сообщила, что у дома номер 1 на улице Плещеева к ней подошел неизвестный мужчина, который, угрожая физической расправой, изнасиловал ее, после чего скрылся", - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах город собеседник агентства.

Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленника.