В офисном здании на Комсомольской площади в Москве ищут бомбу. Сотрудники милиции проверяют информацию о заложенном взрывном устройстве в одном из домов в районе Ленинградского вокзала.

Как передает РИА Новости, в дежурную часть поступил звонок от неизвестного о якобы заложенном устройстве в доме №3 на Комсомольской площади. На месте работают наряды милиции и кинологи с собаками.

В сообщении было подчеркнуто, что в этом доме располагаются офисные помещения.