Приговор по делу об убийстве Руслана Ямадаева будет оглашен 18 октября

Мосгорсуд 18 октября огласит приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева.

На скамье подсудимых трое чеченцев, их адвокаты заявляют о полной невиновности своих подзащитных.

В свою очередь обвинение просит признать всех подсудимых виновными и приговорить к 23 годам лишения свободы Асланбека Дадаева, обвиняемого в убийстве Руслана Ямадаева и покушение на убийство бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Второму фигуранту данного дела Элимпаше Хацуеву представитель обвинения потребовала назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. А Тимура Исаева, который обвиняется в покушении на убийство председателя правления "Конверсбанка" Александра Антонова, прокурор потребовала приговорить к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия, осенью 2008 года обвиняемые получили заказ на устранение Ямадаева, они следили за ним, а 24 сентября убили.

Ни один подсудимый не признал свою вину, однако по мнению прокурора, их вина "полностью и бесспорно подтверждается доказательствами", среди которых - показания очевидца убийства, а также выжившего Кизюна.