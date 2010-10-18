В Петербурге совершен вооруженный налет на банк - вооруженные грабители ворвались в банк "Петровский" на окраине Петербурга и вынесли из него почти полмиллиона рублей. Налетчикам удалось скрыться.

"В Калининском районе города Санкт-Петербурга на улице Замшина, двое неизвестных вошли в помещение филиала КБ ОАО "Петровский", угрожая пистолетом двоим кассирам-операционистам, завладели деньгами в сумме 257 тыс. рублей, 3 тыс. 800 долларов США, 3 тыс. 400 евро", - рассказал "Интерфаксу" в понедельник, 18 октября, источник в правоохранительных органах.

Ведется розыск преступников.