В Ульяновской области милиционеров обвиняют в похищении и убийстве людей

В Ульяновской области милиционеры обвиняются в похищении и убийстве людей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Как сообщается на сайте Следственного Комитета при прокуратуре, "в марте 2008 года сотрудники милиции похитили жителя Ульяновска, которого подозревали в совершении преступления, после чего для получения от него признательных показаний о совершении преступления, удерживали потерпевшего на протяжении нескольких часов. 4 сентября 2010 года Винокуров и Варенко, находясь на турбазе «Дача» в Ленинском районе Ульяновска, совершили убийство мужчины, сделавшего им замечание, а также избили сторожей этой турбазы".

Двое милиционеров в Ульяновской области находятся под следствием, по итогам которого в зависимости от роли каждого в совершения преступлений им будет предъявлено обвинение в превышении должностных полномочии, похищении человека, организации угона, убийстве и побоях.



