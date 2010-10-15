Обвинение снизило размер претензий к Ходорковскому и Лебедеву

Обвинение на процессе по делу экс-совладельцев ЮКОСа в ходе прений снизило объем якобы украденной нефти на 20 млн тонн, в хищении которой обвиняются предприниматели Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, чье дело сейчас рассматривается в Хамовническом суде Москвы.

Прокурор Гульчехра Ибрагимова заявила в ходе прений, что позиция следствия о хищении экс-совладельцами ЮКОСа 147 миллионов тонн нефти в период с 1998 по 2000 годы частично не нашла своего подтверждения. За этот период было похищено 127 миллионов тонн нефти, заявила прокурор.

Соответственно стоимость похищенной нефти составила 424 миллиарда рублей, а не 492 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее гособвинитель заявила: "Анализ представленных суду доказательств позволяет свидетельствовать о том, что несмотря на отрицание вины подсудимыми, она полностью доказана".