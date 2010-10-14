В Москве убита продавщица газетного киоска

В центре Москвы на Шмитовском проезде 13 октября днем убита ударами ножа в спину продавщица из газетного киоска.

"Около полудня в дежурную часть поступило сообщение о том, что рядом с газетной палаткой, расположенной на Шмитовском проезде, лежит женщина в крови. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили рядом с палаткой тело погибшей 54-летней жительницы Забайкальского края с тремя ножевыми ранениями в спину", - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Ведется следствие.