Педофила задержали при попытке вывезти троих детей за границу

В Белгородской области пограничники задержали педофила, который пытался вывезти из России троих подростков, числившихся пропавшими без вести.

Как передает портал "Life News", 53-летний мужчина привлек к себе внимание тем, что сопровождал троих детей, не имея при себе документов на выезд.

Пограничники выяснили, что подростки числятся пропавшими без вести, при этом один из них ранее был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время с педофилом работают следователи.

Дети временно помещены в реабилитационный центр.