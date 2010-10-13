Педофила задержали при попытке вывезти троих детей за границу
13 октября 2010, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Белгородской области пограничники задержали педофила, который пытался вывезти из России троих подростков, числившихся пропавшими без вести.
Как передает портал "Life News", 53-летний мужчина привлек к себе внимание тем, что сопровождал троих детей, не имея при себе документов на выезд.
Пограничники выяснили, что подростки числятся пропавшими без вести, при этом один из них ранее был объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время с педофилом работают следователи.
Дети временно помещены в реабилитационный центр.