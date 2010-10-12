В Тверской области задержан стрелявший по людям пенсионер

В Твери задержали стрелявшего по людям мужчину, который две недели держал в страхе город-спутник Калининской атомной станции Удомлю.

По данным пресс-службы УВД по Тверской области, злоумышленником оказался 61-летний пенсионер, бывший чернобылец, а в его квартире найдены ружье и пули.

Как передает радиостанция "Маяк", первые пострадавшие появились вечером, 24 сентября, на улице Попова. Тогда неизвестный ранил четверых. Через неделю стрелок вновь открыл стрельбу по прохожим и за один вечер ранил шестерых, а утром следующего дня еще четыре человека пострадали от его действий.

Всего в УВД обратились 14 человек, а 2 октября снайпер обстрелял сотрудников милиции.

Задержать хулигана оперативникам удалось лишь спустя две недели.