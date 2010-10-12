Два года условно получил директор психинтерната, стерилизовавший пациенток

Ординский районный суд в Прикамье вынес приговор бывшему руководителю психоневрологического интерната Григорию Банникову.

По данным следствия, Григорий Банников, занимая должность директора ГКСУ СОН «Озерский психоневрологический интернат» с 2004 по 2007 годы направил на стерилизацию трёх недееспособных женщин. Всех женщин прооперировали на сроках 20-22 недели без решения суда.

Кроме того, Григория Банникова признали виновным в растрате денег пациентов, которые находились при смерти. В Генпрокуратуре уточнили, что директор тратил деньги на нужды интерната.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.