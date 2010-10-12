Со служебной машины МВД на Большой Академической в Москве украли номерные знаки

Со служебной машины МВД на Большой Академической улице в Москве неизвестные скрутили государственные номерные знаки.

Как передает радиостанция "Маяк", сотрудники милиции оставили служебный автомобиль с цветографическими схемами и проблесковыми маячками на улице, а вернувшись через некоторое время, они обнаружили, что номера с автомобиля скручены.

В настоящее время информация о похищенных номерах передана во все подразделения.