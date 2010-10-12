В бизнес-центре «Буревестник», расположенном на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге в ночь на 12 октября пятеро неизвестных ограбили 200 офисов.

«Накануне около двух часов ночи пятеро неизвестных взломали дверь бизнес-центра «Буревестник», расположенного на Малоохтинском проспекте, дом 68, связали администратора, бухгалтера одной из фирм и находившегося внутри студента Санкт-Петербургского госуниверситета», - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, злоумышленники начали вскрывать двери офисов фирм, арендующих в бизнес-центре помещения. В общей сложности они вскрыли 200 комнат, откуда похитили различное имущество.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба.