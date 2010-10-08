МВД Абхазии: В Гудауте при обстреле мечети погиб человек

Здание мечети духовного управления мусульман Абхазии было обстреляно в Гудауте 8 октября днем. В результате инцидента один человек погиб, двое ранены.

Как рассказал высокопоставленный источник в министерстве внутренних дел Абхазии, неизвестные обстреляли из автоматического оружия стоящих во дворе импровизированной мечети мусульман.

В настоящее время, на месте происшествия находятся силовые структуры города, а по факту обстрела возбуждено уголовное дело.



