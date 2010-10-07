Московский милиционер задержан с поличным за взятку следователю
7 октября 2010, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудник отдельного батальона милиции УВД ЮАО принес взятку следователю столичного ОВД по району Обручевский, чтобы решить вопрос о прекращении уголовного дела.
Предприимчивый милиционер хотел прекратить расследование уголовного дела в отношении одного из своих знакомых, который подозревался в краже, и принес следователю 10 тысяч рублей. При передаче взятки он был задержан, передает Life News.
"В итоге он сам стал фигурантом по уже другому делу, - прокомментировали бывшие коллеги действия милиционера - Он задержан, сейчас выясняются все обстоятельства преступления".