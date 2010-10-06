В Москве милиционер задержан на рабочем месте за вымогательство 150 тысяч рублей
6 октября 2010, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники УСБ столичного ГУВД задержали подозреваемого в вымогательстве сотрудника ОВД "Восточное Дегунино".
Задержанного поймали прямо на рабочем месте, где он требовал у мужчины 150 тысяч рублей. Деньги милиционер вымогал в обмен за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за якобы угон автомобиля, которым тот управлял по доверенности.
«В результате проведения оперативных мероприятий в момент передачи денег в своем рабочем кабинете оперуполномоченный был задержан», — цитирует РИА Новости начальника Управления информации и общественных связей ведомства полковника милиции Виктора Бирюкова.
В настоящее время готовится материал для передачи в СУ СКП России по Москве.