В Москве милиционер задержан на рабочем месте за вымогательство 150 тысяч рублей

Сотрудники УСБ столичного ГУВД задержали подозреваемого в вымогательстве сотрудника ОВД "Восточное Дегунино".

Задержанного поймали прямо на рабочем месте, где он требовал у мужчины 150 тысяч рублей. Деньги милиционер вымогал в обмен за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за якобы угон автомобиля, которым тот управлял по доверенности.

«В результате проведения оперативных мероприятий в момент передачи денег в своем рабочем кабинете оперуполномоченный был задержан», — цитирует РИА Новости начальника Управления информации и общественных связей ведомства полковника милиции Виктора Бирюкова.

В настоящее время готовится материал для передачи в СУ СКП России по Москве.