Продлен срок расследования уголовного дела об убийстве Политковской

Следственный комитет России продлит срок расследования уголовного дела по факту убийства журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года.

"Следствие намерено продлить срок расследования уголовного дела до февраля 2011 года. С обвиняемыми в совершении преступления - Сергеем Хаджикурбановым, Джабраилом и Ибрагимом Махмудовыми - проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СКП.

Также ведомство сообщает, что "установлены и другие лица, которые могут быть причастны к совершению убийства и в отношении них проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователем направлены международные запросы об оказании правовой помощи в ряд европейских стран".

Как стало известно, основной версией убийства Анны Политковской следствие считает ее профессиональную деятельность.