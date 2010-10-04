В центре Москвы на улице Большая Грузинская из пистолета ранен мужчина

В центре Москвы на улице Большая Грузинская 4 октября около 13:30 из пистолета ранен мужчина, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

"Неизвестные выстрелили в мужчину на улице Большая Грузинская, у дома 39, после чего скрылись на автомобиле BMW цвета мокрый асфальт. Мужчина получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Медики оказывают ему помощь", - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Как стало известно, для поимки преступников в городе введен план "Перехват".