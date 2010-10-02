В отношении главы управы "Чертаново Северное" Константина Фатина завершено расследование уголовного дела. Фатин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как выяснило следствие, Фатин требовал от столичного предпринимателя оплатить ремонт загородного особняка. В ближайшие дни дело будет направлено в суд, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин сообщил, что Следственным комитетом за последние три года расследовалось 15 уголовных дел в отношении должностных лиц районных управ и префектур города Москвы.