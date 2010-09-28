Мосгорсуд рассмотрит дело четырех скинхедов. Подсудимые обвиняются в серии взрывов, убийств и нападений на почве национальной ненависти.

В Мосгорсуде на вторник, 28 сентября, намечено первое заседание по делу четверых скинхедов, обвиняющихся в серии взрывов, убийств и нападений на почве национальной ненависти.

Как стало известно, слушания пройдут в открытом режиме с участием присяжных.

Фигурантами дела являются Андрей Гордеев, Константин Кучер, Владислав Поляков и Антон Васильев. Их жертвами оказались граждане Казахстана, Узбекистана, Китая, Кореи, Вьетнама, Камеруна, Кабо-Верде и Габона.