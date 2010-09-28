В ЯНАО в результате поджога сгорел дотла пункт милиции

Милиция Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ведет поиск неизвестного, который в понедельник вечером поджег территориальный пункт милиции, в результате пожара строение сгорело полностью.

«Накануне в 19:20 мск в селе Газ-сале Тазовского района ЯНАО неизвестный поджег одноэтажное деревянное здание, в котором располагался территориальный пункт милиции», - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

К счастью во время пожара никто не пострадал. Как стало известно, в сгоревшем здании оружие и служебная документация не хранились.

В настоящее время ведется поиск подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.