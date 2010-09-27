При обстреле иномарки в Библиотечном проезде Москвы ранен один человек
27 сентября 2010, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
При обстреле неизвестными автомобиля Ford Focus в Библиотечном проезде был ранен один из пассажиров автомашины.
Дежурный офицер Управления информации и общественных связей столичного ГУВД Максим Колосветов рассказал, что иномарка была блокирована в Библиотечном проезде машиной Audi, из которой вышли неизвестные, открывшие огонь по Ford Focus.
Раненый мужчина госпитализирован. Оперативники принимают все меры для розыска нападавших.
В ГУВД Москвы, передает ИТАР-ТАСС, опровергли информацию о том, что обстрел был нападением на инкассаторов, перевозивших деньги. Предполагается, что причиной инцидента мог стать дорожный конфликт.