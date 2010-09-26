Около 20 человек устроили потасовку возле "Тики Бара" на Садово-Кудринской улице. В результате массовой драки три человека получили ранения и были госпитализированы.

"Причина инцидента устанавливается. Трое молодых людей доставлены в больницу, остальные участники драки разбежались", - цитирует Life News источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, одного из раненых в массовой драке в центре Москвы отвезли в 67 ГКБ, двое попали в больницу №1.

Всего в драке участвовали около 20-ти человек. Все они, кроме раненных, до приезда милиции разбежались.



