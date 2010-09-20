После осмотра места взрыва пассажирского поезда в Ставропольском крае следователи пришли к выводу, что оно было заминировано так называемым дагестанским способом - с помощью проводов.

"По результатам произведения осмотра, были установлены провода, это так называемый дагестанский вариант - делаются провода, поезд их переезжает, получается короткое замыкание и поезд взрывается. Найдены провода, батарейка "Крона"", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Мощность взрывного устройства составляла порядка 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва возбуждено дело - по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство общеопасным способом группы лиц"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение боеприпасов") и ч. 1 ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия"). Виновным в преступлении может грозить пожизненный срок.

В воскресенье рано утром произошел взрыв электрички на перегоне между станциями Суворовская и Нагутская Северо-Кавказской железной дороги. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, поезд шел пустым.



