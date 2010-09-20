В Новосибирске на улице Забалуева убиты трое молодых людей

В Новосибирске на улице Забалуева в ночь на понедельник во дворе жилого дома были убиты трое молодых людей.

Как стало известно, один из молодых людей проживал в спальном районе Новосибирска, где произошло убийство. "Он сожительствовал с девушкой, которая проживает в этом доме", - уточнил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Оперативники выясняют обстоятельств убийства.