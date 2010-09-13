Нургалиев: Очерчен круг подозреваемых причастностых к теракту во Владикавказе
13 сентября 2010, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы очертили круг лиц, которые могут быть причастны к взрыву на Центральном рынке Владикавказа.
"Оперативные наработки дают представление, кто мог совершить это преступление", - сказал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев после оперативного совещания в Пятигорске по вопросам организации взаимодействия правоохранительных органов Северокавказского федерального округа.
Министр подчеркнул: "Теперь наша главная задача - установить, кто стоит за этим террористическим актом".
Он напомнил, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о трех задержанных по делу о теракте на рынке Владикавказа.