Нургалиев: Очерчен круг подозреваемых причастностых к теракту во Владикавказе

Правоохранительные органы очертили круг лиц, которые могут быть причастны к взрыву на Центральном рынке Владикавказа.

"Оперативные наработки дают представление, кто мог совершить это преступление", - сказал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев после оперативного совещания в Пятигорске по вопросам организации взаимодействия правоохранительных органов Северокавказского федерального округа.

Министр подчеркнул: "Теперь наша главная задача - установить, кто стоит за этим террористическим актом".

Он напомнил, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о трех задержанных по делу о теракте на рынке Владикавказа.