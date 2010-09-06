Глава СКП Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции, охранявших рок-фестиваль «Торнадо» в Миассе.

Кроме того, на сайте ведомства сообщается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного отдела по Уральскому федеральному округу принять к производству уголовное дело по факту избиения участников фестиваля «Торнадо» в Миассе под Челябинском и ускорить его расследование. Также глава СКП потребовал от следователей принять меры к установлению и задержанию всех основных организаторов нападения. Расследование этого уголовного дела взято на особый контроль руководства Следственного комитета.



