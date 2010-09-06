В Нефтеюганске в День нефтяника прогремел взрыв, девять человек получили ранения

В Нефтеюганске в День нефтяника, в субботу после окончания праздничных мероприятий, прогремел взрыв, девять человек получили ранения.

Как сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы УВД города, в субботу около 22.25 местного времени (20.25 мск) на улице Гагарина в результате взрыва неизвестного устройства девять человек получили травмы. Всем оказана медицинская помощь, серьезных ранений никто не получил.

«Место происшествия сразу же было оцеплено сотрудниками милиции, к месту взрыва незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, руководство милиции и городской администрации», - цитирует РИА Новости источник.

«По предварительной информации, сработало безоболочное взрывное устройство, которое находилось в полиэтиленовом пакете. Оно располагалось около тротуара в 15 метрах от пешеходного перехода по улице Гагарина во втором микрорайоне», - отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время по факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы для определения состава взрывного устройства, его типа и мощности.

Правоохранительные органы обращаются с убедительной просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией по поводу случившегося, обращаться по телефонам: дежурная часть УВД: (3463) 29-56-10, 29-56-11, 02, криминальная милиция: 29-59-32, 29-59-00, телефон доверия: 24-75-11.