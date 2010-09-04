На улице Тимирязевской в Москве из банкомата похищено около 7 млн рублей

На улице Тимирязевской в Москве из банкомата, установленного в московском вузе, налетчики в масках похитили около 7 млн рублей.

"На улице Тимирязевской трое неизвестных в масках через окно проникли в помещение учебного корпуса Московского государственного агропромышленного университета им. Горячкина. Угрожая монтировкой сторожу, они взломали банкомат, откуда похитили 6 млн 876 тыс. рублей", - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.