На улице Тимирязевской в Москве из банкомата похищено около 7 млн рублей
4 сентября 2010, 11:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На улице Тимирязевской в Москве из банкомата, установленного в московском вузе, налетчики в масках похитили около 7 млн рублей.
"На улице Тимирязевской трое неизвестных в масках через окно проникли в помещение учебного корпуса Московского государственного агропромышленного университета им. Горячкина. Угрожая монтировкой сторожу, они взломали банкомат, откуда похитили 6 млн 876 тыс. рублей", - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.