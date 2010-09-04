В центре Махачкалы взорван джип, ранены три человека
4 сентября 2010, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Махачкале на улице Мира в центре города утром 4 сентября взорван джип "Хендай". По предварительным данным, ранены три человека.
"Подробности происшедшего выясняются, на месте работают пожарные и оперативная группа", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу МВД Дагестана.
Предположительно, взрыв, который произошел в районе пересечения улиц Абубакарова и Мира, был покушением на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева.