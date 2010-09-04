В центре Махачкалы взорван джип, ранены три человека

В Махачкале на улице Мира в центре города утром 4 сентября взорван джип "Хендай". По предварительным данным, ранены три человека.

"Подробности происшедшего выясняются, на месте работают пожарные и оперативная группа", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу МВД Дагестана.

Предположительно, взрыв, который произошел в районе пересечения улиц Абубакарова и Мира, был покушением на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева.