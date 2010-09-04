В Новокузнецке Кемеровской области совершено нападение на депутата Госдумы

В Новокузнецке Кемеровской области утром было совершено нападение на депутата Государственной думы от КПРФ Нину Останину. Депутата смогли защитить сопровождавшие ее лица.

По словам начальника областного ГУВД Александра Елина, нападавших было четверо. Начальник областного ГУВД, выразил предположение, что нападавшие, возможно, обманутые вкладчики кооператива «Гурьянин», с которыми местное отделение КПРФ работало во возврату долгов кооператива, но взыскать долги с помощью партийцев у них не получилось.

Кроме того, Останина выступает фигурантом уголовного дела по фактам нецелевого использования средств с угольного разреза «Черемшанский», передает ИТАР-ТАСС.

Как выяснилось, нападавшие не были вооружены.