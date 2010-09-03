Председатель избиркома Воскресенска обвиняется в фальсификации выборов

Председатель избирательного комитета подмосковного Воскресенска Татьяна Архипова обвиняется в фальсификации выборов.

Как установило следствие, 11 октября 2009 года на выборах главы городского поселения голоса 508 избирателей разделились следующим образом: 303 проголосовали за члена "Справедливой России" Геннадия Егорова и только 205 за Юрия Слепцова.

Коррумпированное окружение Юрия Слепцова не устраивал такой исход выборов. Заменив 150 действительных бюллетеней на подложные, Татьяна Архипова фальсифицировала итоги выборов.

"Следователи Следственного Комитета уже предъявили председателю обвинение по статье 142.1 УК РФ "Фальсификация итогов голосования", - цитирует Life News руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СКП РФ Владимира Маркина.