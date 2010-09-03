Мужчина с топором взял в заложники двухлетнюю девочку

Задержан мужчина, взявший в заложницы двухлетнюю девочку в одном из магазинов города Северск Томской области. Ребенок не пострадал.

"Вечером мужчина ворвался с топором в магазин, держа в руках двухлетнюю девочку, использовав ее в качестве заложницы. Он потребовал прислать милицейскую машину для переговоров", - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы УВД по региону Наталью Устименко.

Как стало известно, капитан патрульной службы Алексей Майоров провел переговоры с мужчиной, который через шесть минут с момента начала переговоров согласился отпустить ребенка.

Также Устименко сообщила, что мужчина не является родственником ребенка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.