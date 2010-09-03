Мужчина с топором взял в заложники двухлетнюю девочку
3 сентября 2010, 19:07 [ «Аргументы Недели. Томск» ]
Задержан мужчина, взявший в заложницы двухлетнюю девочку в одном из магазинов города Северск Томской области. Ребенок не пострадал.
"Вечером мужчина ворвался с топором в магазин, держа в руках двухлетнюю девочку, использовав ее в качестве заложницы. Он потребовал прислать милицейскую машину для переговоров", - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы УВД по региону Наталью Устименко.
Как стало известно, капитан патрульной службы Алексей Майоров провел переговоры с мужчиной, который через шесть минут с момента начала переговоров согласился отпустить ребенка.
Также Устименко сообщила, что мужчина не является родственником ребенка.
Обстоятельства произошедшего выясняются.