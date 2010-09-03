Возле детского сада в Дагестане прогремел взрыв

В дагестанском Кизилюрте 3 сентября сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.

«Взрыв прогремел по улице Садовая у здания, где на первом этаже расположен склад алкогольной и безалкогольной продукции, а на втором - банкетный зал. В результате взрыва жертв и пострадавших нет», - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы МВД Дагестана.

Как стало известно, через 20 метров от места, где была обнаружена бомба, располагается детский сад. После обнаружения самодельного взрывного устройства все 150 детей из детского сада были эвакуированы.