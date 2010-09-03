В Казани убит ветеран ВОВ

В Советском районе Казани 2 сентября обнаружен убитым 84-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Судмедэксперт зафиксировал рубленые раны головы.

Старший помощник руководителя СУ СКП России по Татарстану Эдуард Абдуллин сообщил: «Тело пенсионера, который проживал один в квартире дома на улице Советской поселка Дербышки (Советский район Казани), обнаружил около полудня в минувший четверг его родственник, который навещал и ухаживал за ним».

Согласно заключению судмедэксперта, с момента гибели мужчины прошло не более трех часов. «Оружие преступления не найдено. Следов ограбления пока также не обнаружено», - отметил Абдуллин.

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СКП России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство).