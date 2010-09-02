В Таджикистане под Душанбе блокированы четверо беглых уголовников, идет перестрелка между правительственными силами и окруженными беглыми заключенными.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на милицейский источник, четверо заключенных заблокированы, один задержан.

"Аргументы.ру" сообщали, что группа из 25 заключённых совершила побег из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности Таджикистана в Душанбе 24 августа 2010 года, убив шестерых охранников.

Известно, что все беглецы были участниками тавильдаринской антиправительственной вооружённой группировки. 20 августа решением Верховного суда Таджикистана они были приговорены по обвинению в участии в преступном сообществе и подготовке вооруженного переворота к длительным срокам заключения - от 15 до 30 лет.

По неподтвержденным данным, большинство сбежавших уже перебрались в соседний Афганистан.