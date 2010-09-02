Верховный суд перенес рассмотрение жалоб на приговор в отношении членов националистической группировки «Белые волки«, осужденных за серию убийств, на 13 сентября.

Как стало известно, перенос рассмотрения жалобы связан с неявкой некоторых адвокатов.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что защита осужденных, получивших от 6,5 до 23 лет тюремного заключения, просит верховную судебную инстанцию отменить приговор Мосгорсуда как незаконный и необоснованный. Приговор выносил, на основании вердикта присяжных, судья Эдуард Чувашов.

Напомним, "Аргументы.ру" сообщали о том, что меньше чем через два месяца после этого процесса Эдуарда Чувашова убили в подъезде собственного дома. В том решении председательствующий Чувашов отметил, что одно из убийств обвиняемые совершили с особой жестокостью, из хулиганских побуждений по мотивам национальной ненависти и вражды.

По данным следствия, подсудимые объединились в группировку в день рождения Гитлера несколько лет назад. Всего же они причастны к 11 убийствам и одному покушению на убийство, настаивало обвинение. Присяжные признали 9 из 12 фигурантов этого дела виновными.

На момент совершения преступлений половине осужденных не было и 18 лет, а одному из обвиняемых не исполнилось и 16-ти.