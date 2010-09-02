В Дагестане убит офицер ФСБ

В Дагестане при задержании взорвавших автомобиль преступников убит офицер ФСБ, подполковник Ахмед Абдуллаев.

Следственными органами СКП Дагестана возбуждено уголовное дело по факту подрыва служебного автомобиля начальника отделения ФСБ РФ по Цумадинскому району республики подполковника Ахмеда Абдуллаева, который погиб в результате взрыва автомобиля.

«По предварительным данным, взрыв произошел в четверг в 08.00, когда сотрудник ФСБ садился возле своего дома в служебную машину, чтобы ехать на работу», - цитирует "Интерфакс" официального представителя ведомства Владимира Маркина.

Представитель СКП отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Руководством СКП принято решение о передаче уголовного дела в производство главного следственного управления комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральному округам», - сказал Маркин.



