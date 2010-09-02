Тюменский милиционер застрелил свою 18-летнюю невесту

Голышмановским межрайонным следственным отделом Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летней девушки, в котором подозревается местный следователь РОВД.

По данным пресс-службы областного СУ СКП РФ, 31 августа этого года в одном из домов в поселке Голышманово было обнаружено тело девушки с огнестрельным ранением головы. Как сообщает ведомство, в ходе проведения первоначальных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 25-летнего следователя РОВД, являвшегося женихом девушки.

"По версии подозреваемого, утром 31 августа он, вернувшись в выходные с охоты, решил занести из автомобиля домой охотничье ружье. Зайдя в дом, в одной из комнат он увидел свою 18-летнюю невесту. Милиционер решил пошутить над девушкой: взял ружье в руки и стал целиться в нее. После чего, продолжая шутить, он нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел", - отмечается в сообщении пресс-службы областного СУ СКП.