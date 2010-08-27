Адвокаты Изместьева попали под колпак спецслужб

Очередной скандал в деле экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, обвиняемого в организации заказных убийств и терроризме. Как стало известно BFM.ru, бывший деловой партнер подсудимого, проходящий в качестве потерпевшего, Юрий Бушев направил в Мосгорсуд заявление, в котором сообщил о противоправной деятельности сотрудников ФСБ и МВД, осуществляющих оперативное сопровождении дела. Как утверждает Бушев, на протяжении всего судебного разбирательства оперативники занимаются незаконным сбором сведений об адвокатах Изместьева и защитниках других 12 подсудимых.

Так, они отслеживают их передвижение в России и за рубежом, получили информацию из паспортных столов, копии автодокументов, выяснили номера телефонов. Потерпевший также заявляет, что сотрудники правоохранительных органов оказывали давление на членов коллегии присяжных, с участием которых ранее слушалось дело.

Соответствующее заявление Юрий Бушева озвучил на одном из недавних заседаний Мосгорсуда адвокат бизнемена Закиулла Зинатуллин. В заявлении говорится, что сотрудники ФСБ и МВД в нарушение закона «Об оперативно-розыскной деятельности» занимались и продолжают заниматься сбором информации о частной жизни участников процесса.

Из заявления Бушева следует, что в поле зрения оперативников попали по меньшей мере 15 адвокатов подсудимых, пятеро из которых в настоящее время по разным причинам выбыли из процесса. «В нарушение закона собранны сведения об их передвижениях, где указаны даты отправления рейсов самолетов и ж/д транспорта с указанием пунктов назначения; сведения из ФМС (паспортного стола); копии карточек водителей с данными о совершенных административных правонарушениях; копии карточек учета транспортных средств из ГИБДД, а также номера телефонов, используемые адвокатами в своей работе, с указанием прочих пользователей», — говорится в обращении Бушева.

Следили не только за адвокатами

Он также указывает, что ранее по поручению руководителя группы оперативного сопровождения осуществлялся сбор информации и в отношении членов коллегии присяжных, с участием которых слушалось дело.

Напомним, дело Изместьева и еще 12 подсудимых (по версии следствия, они — организаторы и участники так называемой кингисеппской преступной группировки, которая специализировалась на заказных убийствах в сфере нефтяного бизнеса. Изметьев же финансировал все преступления, — BFM.ru ) первоначально рассматривали присяжные. Однако 12 мая этого года суд распустил коллегию, готовую вынести вердикт, из-за неявки одного из членов жюри.

В итоге, дело передали тройке профессиональных судей. Это стало возможным после того, как вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым дела по обвинению в терроризме слушаются без присяжных. Новый процесс начался 6 июня. Дело по-прежнему слушается за закрытыми дверями, поскольку в нем имеются материалы с грифом «секретно».

Теперь Юрий Бушев в своем заявлении утверждает, что в отношении каждого из присяжных (включая запасных) и их близких оперативники получили сведения из информационной базы МВД. Это, по мнению участника процесса, «противозаконно вдвойне» поскольку присяжные по своему статусу приравнены к судьям.

«Собранные сведения членами группы оперативного сопровождения использовались для осуществления контроля за присяжными, что обеспечивало им возможность руководить их действиями и при необходимости «способствовать» роспуску коллегии, если возникнет риск вынесения оправдательного вердикта», — отмечает Бушев. Он добавляет, что, по его данным, полученным от одного из оперативников, присяжная № 4 Сабанина И. А. на протяжении нескольких месяцев подвергалась систематическому давлению. Женщине не давали лечь в больницу на плановое обследование, поскольку на тот момент ее выбытие из коллегии было невыгодно гособвинению, хотя имелись запасные присяжные. Однако после того, как возник риск оправдательного вердикта, оперативники 12 мая «заставили» Сабанину выйти из процесса. «Таким образом, решение Сабаниной обусловлено противоправными действиями сотрудников МВД и ФСБ, а не болезнью матери», — констатирует Бушев.

Он просил суд дать оценку его заявлению и приложенным к нему документам. По мнению потерпевшего, все они свидетельствуют о вмешательстве оперативных сотрудников в отправление правосудия. Адвокаты подсудимых подтвердили BFM.ru, что такое заявление Бушева действительно имело место. По их данным, 19 августа председательствующая в процессе судья Елена Гученкова известила участников процесса, что суд направил документы для проверки изложенных в них фактах в Следственный комитет при прокуратуре России (СКП).

Странный потерпевший



Какие цели преследует Юрий Бушев, сказать сложно. В начале процесса учредитель ЗАО «Башнефть-МПК» активно встал на защиту главного обвиняемого. Он заявил о непричастности Игоря Изместьева к покушению на него в апреле 1998 года и подготовке покушения в 2004 году. Бушев, как и подсудимый, возложил вину на сына президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала.

Правда, впоследствии Юрий Бушев повел себя довольно странно. Этой зимой он исчез из процесса, оставив там своего адвоката. Роспуск коллегии некоторые участники разбирательства связывают в том числе и с его поведением. Дело в том, что потерпевший прислал в суд письмо с просьбой не начинать прения сторон (они знаменуют начало финальной части процесса) без него. Пострадавший объяснил свое отсутствие уважительной причиной — тем, что ему было необходимо прооперироваться и пройти лечение за рубежом. В результате, многочисленные переносы заседаний привели к тому, что коллегия распалась.

Недавно же стало известно о том, что бизнесмена связывают с Игорем Изместьевым некие долговые обязательства. В Хамовническом суде Москвы сейчас находится иск офшорной компании Feyline Limited, которая требует от Изместьева и супруги выплаты 114,5 млн рублей. Представителем Feyline Limited в России как раз и является Юрий Бушев.

В том, что Бушев ведет какую-то свою игру, многие не сомневаются. Защищающий Игоря Изместьева Сергей Антонов считает действия Бушева «очередной провокацией». «Здесь больше ответов, чем вопросов, — прокомментировал защитник BFM.ru поданное пострадавшим в Мосгорсуд заявление. — Откуда у Бушев оказались документы о сборе сведений об адвокатах? Он говорит, что ему дал их оперативник, что очень странно. И почему он обратился в суд, а не в следственные органы?»

В свою очередь, адвокат другого фигуранта дела Имрана Ильясова (его считают одним из лидеров кингисеппской ОПГ, — BFM.ru) Владимир Жеребенков заявил, что не удивлен ведущийся за адвокатами слежкой. «Реалии нашей жизни таковы, что по всем резонансным делам на адвокатов оказывается давление и оперативные сотрудники, не скрываясь, ведут за нами наблюдение, прослушивают телефоны, собирают информацию о частной и служебной деятельности, фактически лишая права на адвокатскую тайну. Удивляет только объем оперативной работы, он носит тотальный характер», — рассказал BFM.ru Жеребенков, отметив, что по Закону «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляется только в отношении лиц, подготавливающих, совершающих, или совершивших противоправные деяния. Адвокаты же, как и судьи, отнесены законом к категории спецсубьектов и для проведения ОРМ в их отношении требуется решение суда. Жеребенков сообщил, что в связи с вскрывшимися по делу Изместьева фактами слежки он намерен обратиться в Адвокатскую палату Москвы, а также Общественную палату с тем, чтобы там инициировали обращение в Генпрокуратуру. «Необходимо, чтобы Генпрокуратура провела проверку и возбудила дело по части 3-й статьи 286 УК — превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», — сказал защитник. В действенность проверки СКП адвокат не верит. «СКП обычно стоит на стороне оперативных сотрудников, так как в своей работе они тесно связаны», — отметил Жеребенков.

Мария ЛОКОТЕЦКАЯ

BFM.ru