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УК выгодно выпускать тепло в форточку

, 17:56

УК выгодно выпускать тепло в форточку

Половина населения страны считает существующие тарифы на отопление завышенными. Порядка 70% от коммунальных платежей приходится как раз на тепло. Пользователей центральным отоплением в России увеличилось за последнее десятилетие на 7%.

Счета для населения остаются большими, даже если региональные и местные бюджеты компенсируют часть стоимости энергии. Производители тепла делят зимние затраты на все месяцы года, что не всегда находит понимание у граждан. Расчёт проводится в зависимости от средней температуры зимы. В основном это не идёт в плюс плательщикам. Управляющие компании не заинтересованы в экономии средств владельцев квартир, поэтому даже в тёплые дни котельные кочегарят, а деньги уходят в форточки. Этого можно избежать путём регулирования подачи горячей воды в батареи. В Европе, например, в каждой квартире стоит регулятор температуры. А в гостиницах как только постоялец выходит из номера горничные тут же убавляют температуру до +15. Пожилые европейцы из-за экономии ходят дома в пальто и часто не просыпаются утром, хотя вот он вентиль - прибавь и евро в трубу летят.

Сократить расходы на тепло можно было бы посредством утепления домов и разработкой энергоэффективной программы деятельности производящих тепло компаний. Однако последние строительные нормативы позволяют этого не делать. В частном доме стоимость отопления, по мнению экспертов, значительно дешевле. Проектные компании говорят о преимуществах отопления помещений природным газом. Однако он подведён далеко не ко всем российским домам и котельным.

Снижение стоимости услуг часто происходит в результате проверок системы ЖКХ. Но для этого нужна инициатива самих граждан и надзорных ведомств.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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