УК выгодно выпускать тепло в форточку

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8 ноября 2021, 17:56

Половина населения страны считает существующие тарифы на отопление завышенными. Порядка 70% от коммунальных платежей приходится как раз на тепло. Пользователей центральным отоплением в России увеличилось за последнее десятилетие на 7%.



Счета для населения остаются большими, даже если региональные и местные бюджеты компенсируют часть стоимости энергии. Производители тепла делят зимние затраты на все месяцы года, что не всегда находит понимание у граждан. Расчёт проводится в зависимости от средней температуры зимы. В основном это не идёт в плюс плательщикам. Управляющие компании не заинтересованы в экономии средств владельцев квартир, поэтому даже в тёплые дни котельные кочегарят, а деньги уходят в форточки. Этого можно избежать путём регулирования подачи горячей воды в батареи. В Европе, например, в каждой квартире стоит регулятор температуры. А в гостиницах как только постоялец выходит из номера горничные тут же убавляют температуру до +15. Пожилые европейцы из-за экономии ходят дома в пальто и часто не просыпаются утром, хотя вот он вентиль - прибавь и евро в трубу летят.



Сократить расходы на тепло можно было бы посредством утепления домов и разработкой энергоэффективной программы деятельности производящих тепло компаний. Однако последние строительные нормативы позволяют этого не делать. В частном доме стоимость отопления, по мнению экспертов, значительно дешевле. Проектные компании говорят о преимуществах отопления помещений природным газом. Однако он подведён далеко не ко всем российским домам и котельным.



Снижение стоимости услуг часто происходит в результате проверок системы ЖКХ. Но для этого нужна инициатива самих граждан и надзорных ведомств.

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