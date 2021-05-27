В муниципалитетах Челябинской области решают проблему с водоснабжением

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27 мая 2021, 07:53 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: минстрой Челябинской области

Населенные пункты, жители которых жалуются на перебои, лично инспектирует министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

Глава ведомства посетил поселок Магнитный (Агаповский район), село Уйское (Уйский район), деревню Сарафаново (Чебаркульский район), поселения Верхнеуральского района. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Во время визитов Юлий Элбакидзе осмотрел объекты водоснабжения, пообщался с местными жителями и главами населенных пунктов.

Так, в Сарафаново одна из скважин не выдает заявленную мощность. Поэтому в вечернее время, когда расход воды возрастает, в домах возникают перебои с водой. К тому же в деревне долгое время нет организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения. Юлий Элбакидзе рекомендовал местной администрации заменить насос на скважине; до 1 июня проработать вопросы передачи объектов водоснабжения Сарафаново действующему муниципальному предприятию, оказывающему услуги жителям Чебаркульского района, и модернизации системы.

Руководителям других населенных пунктов также поставлен ряд задач по налаживанию водоснабжения.

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