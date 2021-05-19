Крупный бизнес выступает за введение продовольственных карточек

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 мая 2021, 16:23

Представители крупного бизнеса обратились к российскому правительству с просьбой введения системы карточек на приобретение продуктов. По их мнению, это может стать лучшей альтернативой регулированию цен.



В Российском Союзе промышленников и предпринимателей рассматривают несколько вариантов контроля за ценами, чтобы поддержать в рабочем состоянии рыночные механизмы. Особое внимание бизнесмены уделяют вопросам возможного контроля цен на топливо, выделения кредитов на льготных условиях, страхования урожая.



Чтобы сохранить стабильный потребительский спрос, важно поддерживать на государственном уровне граждан с низкими доходами, указали в РСПП. Ранее идею поддержки малоимущих россиян озвучивали в Министерстве промышленности и торговли. Чиновники ведомства предлагали выдавать гражданам деньги для приобретения необходимого набора продуктов. В Общественной палате считают идею актуальной и востребованной. Но назвать её нужно благозвучно, так как упоминание «продовольственных карточек» у россиян ассоциируется с негативом. Эксперты считают необходимым определить перечень продукции, которую будут приобретать владельцы карточек. В приоритете могут оказаться товары отечественного производства, цены на которые государство пытается контролировать.





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