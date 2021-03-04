Продукты из магазина челябинцам могут начать привозить бесплатно

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4 марта 2021, 15:47 Елена Казакова

Скоро в магазин можно будет вообще не ходить. Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

Сервис доставки «Самокат» рассматривает наш город для расширения сети

Только представьте: за продуктами в магазин можно больше не ходить и при этом не платить ни копейки за доставку. А привезут все необходимое вам уже через 15 минут! Такими благами жители нескольких российских городов уже пользуются.

Сервис доставки «Самокат» работает по простому принципу: в каждом районе города у них есть свои склады, похожие на магазины – с полками и холодильниками. Заказ собирается за считанные минуты и отдается курьеру, который на велосипеде, минуя пробки, мчится к покупателю. Доставка всегда бесплатна, клиент оплачивает только стоимость продуктов.

В Москве, Питере, Нижнем Новгороде и Казани такие точки активно работают и развиваются. В прошлом году сервис выкупил «Сбер», теперь дело чести зайти в другие города страны. Челябинск не станет исключением. Как сообщает сайт Челябинск Сегодня со ссылкой на hornews.com, об этом журналистам обмолвился зам.управляющего Челябинским отделением ПАО Сбербанк Евгений Серяпин.