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//Потребитель

Роспотребнадзор: каждый 10-й продукт в магазинах Москвы - некачественный

17 ноября 2011, 15:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kachestvo.ru
Фото с сайта kachestvo.ru

В Москве в ходе плановых проверок продуктовых магазинов выявляется порядка 9,5% некачественного продовольствия, заявил в четверг глава городского управления Роспотребнадзора Николай Филатов.

По его словам, этот показатель не меняется уже в течение трех лет, передаёт радио "Маяк".

ЛБ