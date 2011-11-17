Роспотребнадзор: каждый 10-й продукт в магазинах Москвы - некачественный

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
17 ноября 2011, 15:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в ходе плановых проверок продуктовых магазинов выявляется порядка 9,5% некачественного продовольствия, заявил в четверг глава городского управления Роспотребнадзора Николай Филатов.
По его словам, этот показатель не меняется уже в течение трех лет, передаёт радио "Маяк".
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области