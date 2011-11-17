Роспотребнадзор: каждый 10-й продукт в магазинах Москвы - некачественный

//Потребитель

17 ноября 2011, 15:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kachestvo.ru

В Москве в ходе плановых проверок продуктовых магазинов выявляется порядка 9,5% некачественного продовольствия, заявил в четверг глава городского управления Роспотребнадзора Николай Филатов.

По его словам, этот показатель не меняется уже в течение трех лет, передаёт радио "Маяк".