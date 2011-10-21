В Москве власти начали массовую проверку продуктовых рынков всех видов собственности. Как сообщил в пятницу глава департамента торговли Михаил Орлов, на многих рынках столицы найдены многочисленные нарушения.



На рынках, находящихся, в том числе и в частной собственности обнаружены многочисленные нарушения правил торговли, санитарных и ветеринарных норм, правил пожарной безопасности.

В частности, в "чёрном" списке оказались "Садовод", на 14-м километре МКАД, рынок на Волоколамском шоссе, Черемушкинский рынок и рынок на Симферопольском бульваре. Выявлены также нарушения на ярмарках выходного дня. Там с торговцев взимали плату за места.

Сергей Собянин заявил, что такие проверки не должны быть разовыми, они будут проводиться постоянно. Он поручил провести беседу с руководством рынков и добавил, что они должны работать в Москве по правилам, а не так, как им хочется.